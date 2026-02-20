CBS News: США готовы атаковать Иран уже 21 февраля

По словам нескольких официальных лиц, Пентагон временно перебрасывает часть персонала из региона Ближнего Востока в Европу или обратно в Соединенные Штаты. Это происходит на фоне возможных контратак со стороны Ирана, если США решат атаковать. При этом один из источников рассказал, что переброска сил для Пентагона является стандартной практикой и не обязательно за этим следуют военные действия.