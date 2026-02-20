CBS News: США готовы атаковать Иран уже 21 февраля
Американские военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля, сообщили CBS News источники. Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.
Переговоры с Ираном описываются как динамичные. Белый дом взвешивает риски эскалации и последствия сдержанности, говорится в материале.
По словам нескольких официальных лиц, Пентагон временно перебрасывает часть персонала из региона Ближнего Востока в Европу или обратно в Соединенные Штаты. Это происходит на фоне возможных контратак со стороны Ирана, если США решат атаковать. При этом один из источников рассказал, что переброска сил для Пентагона является стандартной практикой и не обязательно за этим следуют военные действия.
19 февраля Трамп заявил, что заключит с Ираном сделку по ядерной программе в течение 10-15 дней. Он подчеркнул, что Штаты заключат сделку или добьются ее тем или иным образом.
18 февраля Axios со ссылкой на источники в американской администрации и израильском руководстве писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время.