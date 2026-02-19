Трамп: США заключат сделку с Ираном за 10-15 дней

На заседании «Совета мира» президент США заявил, что возможность заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном прояснится в течение 10 дней. Диалог по достижению сделки с Тегераном ведут его спецпосланник Стив Уиткофф и советник и зять Джаред Кушнер. По его словам, у них «хорошие отношения с представителями Ирана».