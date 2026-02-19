Трамп: США заключат сделку с Ираном за 10-15 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключит с Ираном сделку по ядерной программе в течение 10-15 дней. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Ром (Джорджия).
«Мы заключим сделку или добьемся сделки тем или иным образом», – сказал Трамп.
На заседании «Совета мира» президент США заявил, что возможность заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном прояснится в течение 10 дней. Диалог по достижению сделки с Тегераном ведут его спецпосланник Стив Уиткофф и советник и зять Джаред Кушнер. По его словам, у них «хорошие отношения с представителями Ирана».
18 февраля Axios со ссылкой на источники в американской администрации и израильском руководстве писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время.