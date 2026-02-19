Газета
Политика

Трамп ожидает прояснения вопроса заключения сделки с Ираном в течение 10 дней

Ведомости

Возможность заключения сделки между США и Ираном по ядерной программе прояснится в течение 10 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании «Совета мира».

«В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку», – сказал он.

Диалог по достижению сделки с Тегераном ведут его спецпосланник Стив Уиткофф и советник и зять Джаред Кушнер. По его словам, у них «хорошие отношения с представителями Ирана».

В Кремле рассчитывают на дипломатическое урегулирование между Ираном и США

Политика / Международные отношения

6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Президент США призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

Вероятность скорого начала военной операции США появилась в последние дни. Axios писало, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Израильский портал Ynet передавал, что экстренные службы Израиля начали подготовку к войне с Ираном, поскольку Вашингтон может нанести удар по республике в ближайшее время.

