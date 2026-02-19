Трамп ожидает прояснения вопроса заключения сделки с Ираном в течение 10 дней

Вероятность скорого начала военной операции США появилась в последние дни. Axios писало, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Израильский портал Ynet передавал, что экстренные службы Израиля начали подготовку к войне с Ираном, поскольку Вашингтон может нанести удар по республике в ближайшее время.