Ynet: экстренные службы Израиля начали подготовку к войне с Ираном

До этого Axios также сообщил, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Трамп был близок к нанесению ударов по Ирану в январе в ответ на подавление протестов, но в администрации Трампа решили вести ядерные переговоры с Тегераном и одновременно наращивать военное присутствие в регионе, отметило издание.