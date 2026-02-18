Ynet: экстренные службы Израиля начали подготовку к войне с Ираном

Ynet: экстренные службы Израиля начали подготовку к войне с ИраномПо данным издания, США могут начать боевые действия против Тегерана в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп намерен отдать приказ нанести широкомасштабный военный удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на официальные лица.
Точное время удара остается неизвестным и в конечном итоге зависит от Трампа, отметили собеседники издания: «Даже после принятия решения планы могут измениться».
Израильские власти допустили, что Иран выпустит ракеты по Израилю, даже если армия обороны Израиля не примет участия в потенциальных ударах США. «В связи с этим службам экстренной помощи и командованию тыла было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности», – говорится в материале.
Представители администрации Трампа считают, что Тегеран пытается затянуть переговорный процесс по ядерной программе и ввести Вашингтон в заблуждение, отмечает издание.
6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Президент США призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион. 12 февраля Трамп репостнул статью The Wall Street Journal о том, что Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток.
До этого Axios также сообщил, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Трамп был близок к нанесению ударов по Ирану в январе в ответ на подавление протестов, но в администрации Трампа решили вести ядерные переговоры с Тегераном и одновременно наращивать военное присутствие в регионе, отметило издание.