Главная / Политика /

Трамп репостнул статью WSJ о подготовке второго авианосца к отправке к Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social репостнул статью The Wall Street Journal о том, что Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток.

Газета сообщила новость по данным трех американских чиновников, объясняя решение пентагона тем, что военные США готовятся к потенциальному нападению на Иран.

Авианосец USS George H.W. Bush сейчас проводит серию учений у побережья Вирджинии. Вероятно, именно он направится на Ближний Восток. В материале WSJ говорилось, что Трамп еще не дал официальный приказ, но сделает это в ближайшее время.

Трамп уже упоминал, что рассматривает возможность отправить второй авианосец с ударной группой. Он сказал об этом 10 февраля в интервью порталу Axios.

11 февраля американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сообщил, что США направляют к Ирану дополнительные военные силы. По его словам, Трамп считает, что после американских ударов по ядерным объектам Штаты смогут заключить более выгодную сделку с Ираном. 

25 января израильский телеканал 13TV со ссылкой на источники сообщал, что первая американская авианосная группа прибыла в зону ответственности центрального командования США (Centcom) на Ближнем Востоке и теперь находится вблизи Ирана. В состав американской флотилии входят авианосец Abraham Lincoln, несколько эсминцев и подлодка. На борту авианосца размещены десятки палубных истребителей F-35 и F/A-18.

