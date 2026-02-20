В Кремле оценили решение Трампа продлить санкции против России

В Кремле оценили решение Трампа продлить санкции против РоссииПесков счел его «автоматическим»
Решение президента США Дональда Трампа продлить санкции против России автоматическое, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
У Москвы не было никаких завышенных ожиданий на счет этого, несмотря на переговорный процесс. Его Песков назвал сложным и растянутым по времени.
«Что будет потом в результате переговорного процесса, ну, уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», – заявил он.
19 февраля Трамп подписал распоряжение о продлении на год действия ряда ограничительных мер в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Продление затрагивает санкции, принятые администрацией Джо Байдена в феврале 2022 г., а также указы, подписанные самим Трампом в сентябре 2018 г. и администрацией Барака Обамы в марте и декабре 2014 г.