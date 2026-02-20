Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле оценили решение Трампа продлить санкции против России

Песков счел его «автоматическим»
Ведомости

Решение президента США Дональда Трампа продлить санкции против России автоматическое, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

У Москвы не было никаких завышенных ожиданий на счет этого, несмотря на переговорный процесс. Его Песков назвал сложным и растянутым по времени.

«Что будет потом в результате переговорного процесса, ну, уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», – заявил он.

19 февраля Трамп подписал распоряжение о продлении на год действия ряда ограничительных мер в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Продление затрагивает санкции, принятые администрацией Джо Байдена в феврале 2022 г., а также указы, подписанные самим Трампом в сентябре 2018 г. и администрацией Барака Обамы в марте и декабре 2014 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её