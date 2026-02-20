Газета
Песков рассказал о планах Путина на 23 февраля

Ведомости

У президента России Владимира Путина 23 февраля не будет выходным днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Путина это не будет выходным днем. Вы знаете, что там есть и протокольные мероприятия – он традиционно возлагает венок к могиле неизвестного солдата. Будет вручение госнаград. И еще ряд встреч запланирован», – сказал пресс-секретарь президента.

Согласно производственному календарю на 2026 г., 23 февраля объявлен выходным днем в честь празднования Дня защитника отечества. Таким образом, рабочая неделя начинается с 24 февраля.

В 2025 г. Путин провел в Кремле церемонию награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии государственными наградами РФ. Президент поздравил их с присуждением высокого звания Героя России и поблагодарил за доблесть, самоотверженность, верность долгу и любовь к Отчизне.

