Песков рассказал о планах Путина на 23 февраля

«У Путина это не будет выходным днем. Вы знаете, что там есть и протокольные мероприятия – он традиционно возлагает венок к могиле неизвестного солдата. Будет вручение госнаград. И еще ряд встреч запланирован», – сказал пресс-секретарь президента.