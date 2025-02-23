Путин вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные награды

Путин вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные наградыГлава государства вручил в Кремле «Золотые звезды» Героев России
В Кремле 23 февраля прошла церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии государственными наградами РФ, сообщает сайт Кремля. Награды вручал президент Владимира Путин – он поздравил с их с присуждением высокого звания Героя России и поблагодарил за доблесть, самоотверженность, верность, долгу и любовь к Отчизне.
«Мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые звезды» Героев Российской Федерации», – сказал глава государства.
Служба, которая связана с решением боевых задач, с продвижением войск на сложных рубежах, сопряжена с огромным риском и высокой ответственностью – как за боевых товарищей, так и мирных жителей, подчеркнул президент. По его словам, среди награжденных – солдаты и офицеры, которые участвовали в спецоперации с первых дней и месяцев ее проведения. Путин отметил работу командиров штурмовых групп и специальных соединений, операторов дронов, саперов, разведчиков – все они, по словам главы государства, достойно проходят через тяжелые испытания и проявляют себя как профессионалы и патриоты России.
«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне», – добавил президент.
После вручения госнаград Путин поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за достойную работу «от имени российского народа, от имени России».
22 февраля министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с российскими военнослужащими и вручил им высшие государственные награды. Военным, «проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», вручили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие, рассказали в оборонном ведомстве. Белоусов также обсудил с участниками спецоперации тему развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах.
«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», – говорил Белоусов.