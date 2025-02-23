Путин вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные награды

Служба, которая связана с решением боевых задач, с продвижением войск на сложных рубежах, сопряжена с огромным риском и высокой ответственностью – как за боевых товарищей, так и мирных жителей, подчеркнул президент. По его словам, среди награжденных – солдаты и офицеры, которые участвовали в спецоперации с первых дней и месяцев ее проведения. Путин отметил работу командиров штурмовых групп и специальных соединений, операторов дронов, саперов, разведчиков – все они, по словам главы государства, достойно проходят через тяжелые испытания и проявляют себя как профессионалы и патриоты России.