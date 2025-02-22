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Белоусов заявил о наступлении решающего момента в борьбе с Западом

Ведомости

Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с российскими военнослужащими. Глава оборонного ведомства вручил военным высшие государственные награды и поздравил их с наступающим Днем защитника Отечества, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», – приводит Минобороны слова Белоусова.

Министр вручил военнослужащим, «проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие, рассказали в ведомстве. Белоусов также обсудил с награжденными военными тему развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах. По данным Минобороны, участники встречи также затронули тему совершенствования системы материального вознаграждения за уничтожение критически важных объектов и целей противника.

В начале января Белоусов поздравил российских военных, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль Курахово в Донецкой народной республике, сообщало Минобороны РФ. При взятии города особо отличились российские военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад, говорилось в сообщении министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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