Белоусов заявил о наступлении решающего момента в борьбе с Западом

Министр вручил военнослужащим, «проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие, рассказали в ведомстве. Белоусов также обсудил с награжденными военными тему развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах. По данным Минобороны, участники встречи также затронули тему совершенствования системы материального вознаграждения за уничтожение критически важных объектов и целей противника.