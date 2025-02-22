Белоусов заявил о наступлении решающего момента в борьбе с Западом
Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с российскими военнослужащими. Глава оборонного ведомства вручил военным высшие государственные награды и поздравил их с наступающим Днем защитника Отечества, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», – приводит Минобороны слова Белоусова.
Министр вручил военнослужащим, «проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие, рассказали в ведомстве. Белоусов также обсудил с награжденными военными тему развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах. По данным Минобороны, участники встречи также затронули тему совершенствования системы материального вознаграждения за уничтожение критически важных объектов и целей противника.
В начале января Белоусов поздравил российских военных, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль Курахово в Донецкой народной республике, сообщало Минобороны РФ. При взятии города особо отличились российские военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад, говорилось в сообщении министерства.