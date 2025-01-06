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Белоусов поздравил взявших под контроль Курахово военных

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко. Министр обороны отметил профессиональные действия военных. Он также поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена ДНР мотострелковой бригады. За проявленное мужество и героизм государственных и ведомственных наград удостоены свыше 5500 военнослужащих.

Белоусов поблагодарил российских бойцов за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ.

6 января Минобороны заявило об установлении контроля над наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса – Курахово. По данным ведомства, для удержания города командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 000 военных. При установлении контроля над городом потери противника составили 80% личного состава.

При взятии города под контроль особо отличились российские военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад, говорилось в сообщении министерства. После взятия под контроль Курахово Вооруженные силы (ВС) РФ вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР.

По подсчетам «РИА Новости» и по данным Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло 157 сел и городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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