Белоусов поздравил взявших под контроль Курахово военных
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко. Министр обороны отметил профессиональные действия военных. Он также поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена ДНР мотострелковой бригады. За проявленное мужество и героизм государственных и ведомственных наград удостоены свыше 5500 военнослужащих.
Белоусов поблагодарил российских бойцов за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ.
6 января Минобороны заявило об установлении контроля над наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса – Курахово. По данным ведомства, для удержания города командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 000 военных. При установлении контроля над городом потери противника составили 80% личного состава.
При взятии города под контроль особо отличились российские военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад, говорилось в сообщении министерства. После взятия под контроль Курахово Вооруженные силы (ВС) РФ вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР.
По подсчетам «РИА Новости» и по данным Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло 157 сел и городов.