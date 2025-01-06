Белоусов поздравил взявших под контроль Курахово военных

По подсчетам «РИА Новости» и по данным Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло 157 сел и городов.