Кремль: отношения России и Японии сведены к нулю по инициативе Токио
Диалог России и Японии прервался по инициативе Токио, Москва никогда не была сторонником его прекращения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в настоящее время отношения России и Японии сведены к нулю.
«Никакого диалога не ведется, и обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно», – сказал представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. Он выразил сомнение, что в таких условиях можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в отношениях двух стран.
20 февраля премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Москвой несмотря на то, что отношения двух стран остаются «трудными». Вместе с тем она подчеркнула, что японцы продолжат поддерживать Украину вместе со странами-союзниками «в максимально возможной степени».
Из-за спора вокруг Курильских островов Россия и Япония так и не подписали мирный договор, официально завершающий военные действия. Токио претендует на четыре южных Курильских острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай), перешедших под контроль Советского Союза в 1945 г. После того как Япония ввела антироссийские санкции в 2022 г., РФ приостановила переговоры по мирному соглашению.