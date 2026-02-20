Премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Россией

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор, официально завершающий военные действия, из-за спора вокруг Курильских островов. Токио претендует на четыре южных Курильских острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай), перешедших под контроль Советского Союза в 1945 г. После того как Япония ввела антироссийские санкции в 2022 г., РФ приостановила переговоры по мирному соглашению.