Политика

Премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Россией

Анна Бойцова

Токио намерен заключить мирный договор с Москвой несмотря на то, что отношения остаются «трудными», заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

«Позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», – подчеркнула глава правительства. При этом японцы продолжат поддерживать Украину вместе со странами-союзниками «в максимально возможной степени», добавила Такаити.

Планирует ли премьер Японии Такаити восстанавливать отношения с Россией

Политика / Международные новости

30 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва будет учитывать «откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии» в отношении РФ. Заявление дипломат сделала после того, как в японском правительстве назвали одним из приоритетов «поддержку Украины и санкции против России».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор, официально завершающий военные действия, из-за спора вокруг Курильских островов. Токио претендует на четыре южных Курильских острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай), перешедших под контроль Советского Союза в 1945 г. После того как Япония ввела антироссийские санкции в 2022 г., РФ приостановила переговоры по мирному соглашению.

