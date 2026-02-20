Пролетевший через РФ и США самолет оказался бортом президента Узбекистана
Самолет, вызвавший интерес после перелета из США через воздушное пространство России, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Это следует из данных сервиса FlightAware.
Согласно информации портала, речь идет о президентском борте № 1 Узбекистана. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14:12 по местному времени (22:12 мск) и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12:13 по местному времени (10:13 мск).
20 февраля СМИ писали, что один из американских самолетов вошел в воздушное пространство России через Мурманскую область, при этом сервис Flightradar не раскрывал его бортовой номер и принадлежность.
Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner стартовал с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона, пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией, а затем, оказавшись над территорией РФ, взял курс на юг в направлении российско-казахстанской границы.
Мирзиёев 17-19 февраля посетил Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира» по Газе.