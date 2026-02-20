Медведев заявил, что с Каллас не общаются даже коллеги
Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД многих европейских стран не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в видеообращении, опубликованном в Max.
«То есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского союза для того, чтобы с ней провести встречу», – сказал политик. «Кая Каллас? А кто это такая?» – спросил Медведев.
3 декабря 2025 г. Медведев обвинил Каллас в том, что ее супруг Арво Халлик, ранее владевший долей в логистической фирме Stark Logistics, «нажился» на контрактах с Россией, а она сама «превратилась в антироссийскую стерву», якобы чтобы не вызывать подозрений.
19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Каллас создать список требований к России по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул, что «ее полномочия не являются веком золотой дипломатии для европейского континента». Условия Каллас включают сокращение численности российских войск, их вывод из соседних стран, выплату репараций и необходимость «демократизации» общества.