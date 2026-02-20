Telegraph: Киев опасается позиции Мединского на переговорах
Представители Украины выразили опасения, что помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, может «заблокировать любой прогресс, настаивая на безоговорочной капитуляции» Киева. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Как стало известно изданию, российская и украинская стороны в Женеве достигли соглашения о том, что не будут публично критиковать друг друга и обсуждать детали переговоров.
Переговоры РФ, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. 20 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переговоры по Украине возобновятся на следующей неделе, снова в Женеве. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже заявил, что встреча опять пройдет в Швейцарии.
По завершении встречи Мединский отмечал, что диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.