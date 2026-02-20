Telegraph: Киев опасается позиции Мединского на переговорах

Переговоры РФ, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. 20 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переговоры по Украине возобновятся на следующей неделе, снова в Женеве. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже заявил, что встреча опять пройдет в Швейцарии.