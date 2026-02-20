Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко до 2027 года
Президент РФ Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителя министра иностранных дел Александра Грушко до 25 апреля 2027 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что решение принято в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».
В марте 2025 г. глава государства уже продлевал срок службы Грушко. Тогда до 25 апреля 2026 г.
Грушко родился в 1955 г. в Москве. В 1977 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет английским, нидерландским и французским языками. Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла ему присвоен в июле 2004 г.
На дипломатической службе он с 1977 г. Занимал должности в центральном аппарате МИДа и в зарубежных миссиях. В 1977–1980 гг. работал в посольстве СССР в Нидерландах, в 1985–1990 гг. – в Бельгии. В 1996–2000 гг. возглавлял делегацию России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на венских переговорах.
В 2001–2005 гг. Грушко занимал пост заместителя директора, затем директора департамента общеевропейского сотрудничества. В 2005–2012 гг. был заместителем министра иностранных дел РФ. В 2012–2018 гг. – постоянный представитель России при НАТО в Брюсселе. С января 2018 г. вновь занимает должность заместителя главы МИД РФ.