Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко до 2027 года

На дипломатической службе он с 1977 г. Занимал должности в центральном аппарате МИДа и в зарубежных миссиях. В 1977–1980 гг. работал в посольстве СССР в Нидерландах, в 1985–1990 гг. – в Бельгии. В 1996–2000 гг. возглавлял делегацию России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на венских переговорах.