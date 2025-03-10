Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД РФ Грушко

С 2005 по 2012 г. Грушко занимал пост замминистра иностранных дел, но в 2012 г. был назначен постоянным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Грушко вновь занял должность замминистра иностранных дел с января 2018 г. Также он имеет опыт работы в посольствах СССР в Нидерландах (1977–1980 гг.) и Бельгии (1985–1990 гг.). С 1996 по 2000 г. возглавлял делегацию РФ по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на венских переговорных форумах.