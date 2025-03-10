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Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД РФ Грушко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко до 25 апреля 2026 г., следует из соответствующего документа.

Срок службы был продлен в соответствии со ст. 25 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», сказано в распоряжении президента.

С 2005 по 2012 г. Грушко занимал пост замминистра иностранных дел, но в 2012 г. был назначен постоянным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Грушко вновь занял должность замминистра иностранных дел с января 2018 г. Также он имеет опыт работы в посольствах СССР в Нидерландах (1977–1980 гг.) и Бельгии (1985–1990 гг.). С 1996 по 2000 г. возглавлял делегацию РФ по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на венских переговорных форумах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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