Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД РФ Грушко
Президент РФ Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко до 25 апреля 2026 г., следует из соответствующего документа.
Срок службы был продлен в соответствии со ст. 25 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», сказано в распоряжении президента.
С 2005 по 2012 г. Грушко занимал пост замминистра иностранных дел, но в 2012 г. был назначен постоянным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Грушко вновь занял должность замминистра иностранных дел с января 2018 г. Также он имеет опыт работы в посольствах СССР в Нидерландах (1977–1980 гг.) и Бельгии (1985–1990 гг.). С 1996 по 2000 г. возглавлял делегацию РФ по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на венских переговорных форумах.