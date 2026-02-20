Силы ПВО за восемь часов сбили 12 БПЛА над регионами РФ
Российские силы ПВО с 8:00 до 16:00 мск сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, четыре дрона уничтожены над Белгородской областью, три – над Брянской, еще три – над Курской. По одному БПЛА ликвидировано в Орловской и Ростовской областях. Все аппараты относились к самолетному типу.
До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников. Атаки отражались с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля.
Наибольшее число целей было сбито в Брянской области – 57. Также над акваторией Черного моря уничтожено 28 БПЛА, над Азовским морем – 24. В Крыму военные поразили 20 дронов, в Краснодарском крае – 17. В Ростовской области сбили два аппарата, в Белгородской – один.
В результате атаки на Севастополь в ночь на 20 февраля погиб мужчина. Об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, во время удара человек находился на улице в районе Камышового шоссе и получил осколочные ранения головы и груди после падения фрагментов сбитого беспилотника. Медики не смогли его спасти.