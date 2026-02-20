Силы ПВО за восемь часов сбили 12 БПЛА над регионами РФ

В результате атаки на Севастополь в ночь на 20 февраля погиб мужчина. Об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, во время удара человек находился на улице в районе Камышового шоссе и получил осколочные ранения головы и груди после падения фрагментов сбитого беспилотника. Медики не смогли его спасти.