Макрон подписал бюджет Франции на 2026 год в обход парламента
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о государственном бюджете на 2026 г., который был принят с задержкой и в обход парламента. Об этом сообщается в официальном вестнике республики Journal officiel.
Ранее документ был направлен на рассмотрение в конституционный совет Франции. Совет подтвердил соответствие закона конституции, после чего он был окончательно утвержден главой государства.
19 января BFMTV сообщал, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен применить ст. 49.3 конституции, чтобы принять бюджет на 2026 г. в обход голосования в национальном собрании (парламенте).
Согласно информации телеканала, Лекорню выбрал эту процедуру после долгих колебаний между ней и альтернативным вариантом принятия бюджета через ордонансы. Статья 49.3 позволяет утвердить законопроект без одобрения парламента, но обязывает правительство выдержать вотум недоверия. Премьер рассчитывает на воздержание социалистов при голосовании по вотуму.