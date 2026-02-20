Газета
Главная / Политика /

Макрон подписал бюджет Франции на 2026 год в обход парламента

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о государственном бюджете на 2026 г., который был принят с задержкой и в обход парламента. Об этом сообщается в официальном вестнике республики Journal officiel.

Ранее документ был направлен на рассмотрение в конституционный совет Франции. Совет подтвердил соответствие закона конституции, после чего он был окончательно утвержден главой государства.

19 января BFMTV сообщал, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен применить ст. 49.3 конституции, чтобы принять бюджет на 2026 г. в обход голосования в национальном собрании (парламенте).

Согласно информации телеканала, Лекорню выбрал эту процедуру после долгих колебаний между ней и альтернативным вариантом принятия бюджета через ордонансы. Статья 49.3 позволяет утвердить законопроект без одобрения парламента, но обязывает правительство выдержать вотум недоверия. Премьер рассчитывает на воздержание социалистов при голосовании по вотуму.

