Премьер Франции Лекорню намерен принять бюджет в обход парламента
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен применить ст. 49.3 Конституции, чтобы принять бюджет на 2026 г. в обход голосования в Национальном собрании, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.
Согласно информации телеканала, Лекорню выбрал эту процедуру после долгих колебаний между ней и альтернативным вариантом принятия бюджета через ордонансы. Статья 49.3 позволяет утвердить законопроект без одобрения парламента, но обязывает правительство выдержать вотум недоверия. Премьер рассчитывает на воздержание социалистов при голосовании по вотуму.
В ответ фракция «Непокоренная Франция» (LFI) немедленно объявила о внесении вотума недоверия. Их лидер Матильда Панно назвала решение «пиком нелепости» для социалистов и пообещала отстаивать «достоинство парламента». Одновременно депутат от правящей коалиции Приска Тевенот признала ст. 49.3 «наименьшим из зол», сославшись на отсутствие у премьера другого выхода.
Решение принимается на фоне завершившегося 16 января Совета по обороне под председательством президента Эммануэля Макрона. Окружение лидера республиканцев Брюно Ретайо раскритиковало бюджет, заявив, что он «содержит ингредиенты, которые привели Францию к упадку».
24 октября 2025 г. социалистическая партия Франции заявила, что готова отправить правительство в отставку, если в бюджете на 2026 г. не будет предусмотрено значительного повышения налогов.