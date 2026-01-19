Премьер Франции Лекорню намерен принять бюджет в обход парламента

Согласно информации телеканала, Лекорню выбрал эту процедуру после долгих колебаний между ней и альтернативным вариантом принятия бюджета через ордонансы. Статья 49.3 позволяет утвердить законопроект без одобрения парламента, но обязывает правительство выдержать вотум недоверия. Премьер рассчитывает на воздержание социалистов при голосовании по вотуму.