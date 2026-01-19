Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Франции Лекорню намерен принять бюджет в обход парламента

Ведомости

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен применить ст. 49.3 Конституции, чтобы принять бюджет на 2026 г. в обход голосования в Национальном собрании, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Согласно информации телеканала, Лекорню выбрал эту процедуру после долгих колебаний между ней и альтернативным вариантом принятия бюджета через ордонансы. Статья 49.3 позволяет утвердить законопроект без одобрения парламента, но обязывает правительство выдержать вотум недоверия. Премьер рассчитывает на воздержание социалистов при голосовании по вотуму.

В ответ фракция «Непокоренная Франция» (LFI) немедленно объявила о внесении вотума недоверия. Их лидер Матильда Панно назвала решение «пиком нелепости» для социалистов и пообещала отстаивать «достоинство парламента». Одновременно депутат от правящей коалиции Приска Тевенот признала ст. 49.3 «наименьшим из зол», сославшись на отсутствие у премьера другого выхода.

Себастьен Лекорню становится премьером Франции

Политика / Международные новости

Решение принимается на фоне завершившегося 16 января Совета по обороне под председательством президента Эммануэля Макрона. Окружение лидера республиканцев Брюно Ретайо раскритиковало бюджет, заявив, что он «содержит ингредиенты, которые привели Францию к упадку».

24 октября 2025 г. социалистическая партия Франции заявила, что готова отправить правительство в отставку, если в бюджете на 2026 г. не будет предусмотрено значительного повышения налогов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте