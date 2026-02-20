Василину Кулиеву представили для назначения в ЦИК от фракции ЛДПР
Как и предсказывали «Ведомости», Высший совет ЛДПР представил депутата Василину Кулиеву для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.
Кулиева является членом Высшего совета и депутатом трех созывов, включая нынешний, в котором она получила мандат бывшего зампреда фракции Василия Власова, лишенного полномочий в ноябре 2023 г. У нее есть опыт участия в губернаторских кампаниях в качестве кандидата от ЛДПР. Она единственная женщина во фракции.
19 февраля «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что с вероятностью 99% в новый состав ЦИК ЛДПР делегирует депутата Кулиеву. Она заменит действующего члена комиссии Александра Курдюмова.
Новый состав ЦИК должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава комиссии. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации, Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.