Василину Кулиеву представили для назначения в ЦИК от фракции ЛДПР

Кулиева является членом Высшего совета и депутатом трех созывов, включая нынешний, в котором она получила мандат бывшего зампреда фракции Василия Власова, лишенного полномочий в ноябре 2023 г. У нее есть опыт участия в губернаторских кампаниях в качестве кандидата от ЛДПР. Она единственная женщина во фракции.