Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Василину Кулиеву представили для назначения в ЦИК от фракции ЛДПР

Ведомости

Как и предсказывали «Ведомости», Высший совет ЛДПР представил депутата Василину Кулиеву для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Кулиева является членом Высшего совета и депутатом трех созывов, включая нынешний, в котором она получила мандат бывшего зампреда фракции Василия Власова, лишенного полномочий в ноябре 2023 г. У нее есть опыт участия в губернаторских кампаниях в качестве кандидата от ЛДПР. Она единственная женщина во фракции.

19 февраля «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что с вероятностью 99% в новый состав ЦИК ЛДПР делегирует депутата Кулиеву. Она заменит действующего члена комиссии Александра Курдюмова.

Новый состав ЦИК должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава комиссии. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации, Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте