Путин попросил доложить об итогах переговоров в Женеве на заседании Совбеза РФ

Российский лидер отметил, что в повестке встречи – обсуждение вопроса о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности. Перед беседой на эту тему он попросил членов делегации, «которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска <...> мирных решений», рассказать об итогах переговоров.