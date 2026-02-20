Путин попросил доложить об итогах переговоров в Женеве на заседании Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности России. Он попросил своего помощника Владимира Мединского и представителей Минобороны РФ доложить о результатах переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.
Российский лидер отметил, что в повестке встречи – обсуждение вопроса о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности. Перед беседой на эту тему он попросил членов делегации, «которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска <...> мирных решений», рассказать об итогах переговоров.
Переговоры РФ, США и Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. ТАСС со ссылкой на источник писал, что новый раунд переговоров может пройти на следующей неделе.