NZZ изобразила Путина и Трампа рядом с политиками-карликами из Европы

16 февраля телеканал Fox News отмечал, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил «красную линию» Трампа для стран Европы. Он заявил, что Белый дом не будет мириться с постепенным ослаблением западного мира. По данным телеканала, такое выступление Рубио стало одним из наиболее ярких сигналов того, что Трамп намерен отказаться от прежнего глобального статус-кво. Госсекретарь США призвал страны проявить большую самостоятельность и подчеркнул необходимость укрепить свои границы, национальный суверенитет, восстановить промышленные предприятия.