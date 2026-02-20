NZZ изобразила Путина и Трампа рядом с политиками-карликами из Европы
Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung опубликовала изображение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вокруг которых стоят карлики с лицами президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также премьер-министров Италии и Великобритании Джорджи Мелони и Кира Стармера. Авторы назвали статью: «Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет».
«Неспособность к обороне не главный пункт, по которому Европа остается державой второго сорта. Ключевые проблемы – это отсутствие согласованной стратегии и политической сплоченности. Это прежде всего касается ЕС как безусловно важнейшего актора, но относится и к таким странам, как Великобритания и Швейцария», – говорится в материале.
Издание подчеркнуло, что действия Трампа в отношении лидеров стран Европы бывают оскорбительными и непристойными. По мнению NZZ, американский президент «бьет по больному месту: Европа не является равным партнером и им не станет».
16 февраля телеканал Fox News отмечал, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил «красную линию» Трампа для стран Европы. Он заявил, что Белый дом не будет мириться с постепенным ослаблением западного мира. По данным телеканала, такое выступление Рубио стало одним из наиболее ярких сигналов того, что Трамп намерен отказаться от прежнего глобального статус-кво. Госсекретарь США призвал страны проявить большую самостоятельность и подчеркнул необходимость укрепить свои границы, национальный суверенитет, восстановить промышленные предприятия.