Дмитриев пошутил о размере мозга Стубба

19 февраля Дмитриев говорил, что снятие американских санкций с России соответствует интересам Вашингтона, а портфель потенциальных совместных проектов РФ и США превышает $14 трлн. Он отмечал, что компании США потеряли более чем $300 млрд из-за санкций. Тогда глава РФПИ комментировал публикацию журнала The Economist, в которой говорилось о якобы предложении Москвы американской стороне сделки на $12 трлн в обмен на отмену санкций.