Дмитриев пошутил о размере мозга Стубба
Мозг президента Финляндии Александра Стубба «слишком маленький» для понимания объемов потенциальных проектов Москвы и Вашингтона, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», – написал он.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию финского лидера, в которой тот говорил о «российской деловой сделке». Стубб заявил, что страна «обещает $12 трлн», хотя «ВВП России составляет $2,5 трлн».
19 февраля Дмитриев говорил, что снятие американских санкций с России соответствует интересам Вашингтона, а портфель потенциальных совместных проектов РФ и США превышает $14 трлн. Он отмечал, что компании США потеряли более чем $300 млрд из-за санкций. Тогда глава РФПИ комментировал публикацию журнала The Economist, в которой говорилось о якобы предложении Москвы американской стороне сделки на $12 трлн в обмен на отмену санкций.