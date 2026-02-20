Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg узнал о срочном заседании ЕС по торговому соглашению с США

Ведомости

Европейские депутаты созывают экстренное заседание по торговому соглашению с США, пишет Bloomberg. Это произошло после решения Верховного суда США признать большинство пошлин президента Дональда Трампа незаконными.

Встреча по пересмотру договора состоится 23 февраля. Соглашение было заключено в августе 2025 г. Оно подразумевало введение 15%-ных пошлин на европейские товары, поставляемые в США.

Торговый комитет Европарламента должен был проголосовать за продолжение процесса ратификации соглашения между США и ЕС, но он был приостановлен на фоне угроз американского президента захватить Гренландию (автономная территория в составе Дании).

Большинство пошлин Дональда Трампа признаны незаконными

Политика / Международные новости

Согласно решению Верховного суда США от 20 февраля, Трамп не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Это означает, что пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены.

Трамп назвал это решение «позором» и заявил, что намерен использовать «запасной план». Как рассказал «Ведомостям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, президент США действительно попытается обойти решение Верховного суда, хотя теперь реализовывать тарифную политику будет труднее.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь