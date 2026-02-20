Bloomberg узнал о срочном заседании ЕС по торговому соглашению с США
Европейские депутаты созывают экстренное заседание по торговому соглашению с США, пишет Bloomberg. Это произошло после решения Верховного суда США признать большинство пошлин президента Дональда Трампа незаконными.
Встреча по пересмотру договора состоится 23 февраля. Соглашение было заключено в августе 2025 г. Оно подразумевало введение 15%-ных пошлин на европейские товары, поставляемые в США.
Торговый комитет Европарламента должен был проголосовать за продолжение процесса ратификации соглашения между США и ЕС, но он был приостановлен на фоне угроз американского президента захватить Гренландию (автономная территория в составе Дании).
Согласно решению Верховного суда США от 20 февраля, Трамп не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Это означает, что пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены.
Трамп назвал это решение «позором» и заявил, что намерен использовать «запасной план». Как рассказал «Ведомостям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, президент США действительно попытается обойти решение Верховного суда, хотя теперь реализовывать тарифную политику будет труднее.