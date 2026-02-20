Bloomberg узнал о срочном заседании ЕС по торговому соглашению с США

Согласно решению Верховного суда США от 20 февраля, Трамп не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Это означает, что пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены.