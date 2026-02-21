Газета
Главная / Политика /

Дмитриев связал спад конкурентоспособности ФРГ с отказом от сотрудничества с РФ

Ведомости

Снижение конкурентоспособности Германии связано с отказом от энергетического сотрудничества с Россией, считает спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев опубликовал график, отражающий оценку конкурентоспособности ФРГ в промышленной отрасли с 2000 по 2025 г.

«Способность Германии к конкуренции падает из-за отсутствия сотрудничества с Россией в сфере энергетики», – написал Дмитриев на английском языке.

16 февраля «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что уровень заполненности хранилищ находится на исторических минимумах для середины февраля. В ПХГ ФРГ осталось 23% запасов газа.

Издание The Telegraph в августе 2025 г. сообщало, что немецкая экономика стагнирует, при этом социальные обязательства государства растут из-за демографического старения и роста числа безработных.

