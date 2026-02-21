The Times: Карл III поддержит решение о лишении брата прав на престолонаследие
Букингемский дворец и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют исключить принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – брата короля Великобритании Карла III – из линии наследования престола. Об этом пишет The Times. Глава правительства готов внести в парламент законопроект, лишающий герцога Йоркского права на престол, и королевская семья, по данным источников, не намерена препятствовать этой инициативе. В настоящее время Эндрю, который перестал исполнять королевские обязанности еще в 2019 г. и был лишен титулов на фоне скандала с его дружбой с финансистом Джеффри Эпштейном, занимает восьмое место в очереди на трон.
Решение ускорилось после ареста принца полицией Темз-Вэлли по обвинению в разглашении конфиденциальной информации Эпштейну в бытность его торговым посланником правительства, что ввергло монархию в конституционный кризис.
Хотя Эндрю отрицает все обвинения, скандал длится более 15 лет, и публикация документов минюста США породила новые утверждения о том, что полицейские из его охраны закрывали глаза на визиты к осужденному финансисту. Скотленд-Ярд уже расширил расследование, связавшись со всеми бывшими офицерами охраны герцога.
На фоне этих событий в парламенте и правительстве рассматривают возможность лишить Эндрю не только места в линии престолонаследия, но и статуса государственного советника – лица, имеющего право временно замещать монарха. В Букингемском дворце подчеркнули, что не будут вмешиваться в парламентскую процедуру, назвав этот вопрос исключительной прерогативой законодателей. Глава Казначейства Джеймс Мюррей, в свою очередь, заявил, что правительство не исключает никаких шагов, однако дождется завершения активной фазы полицейского расследования.
Издание Sky News 19 февраля писало о том, что принца Эндрю отпустили на свободу через 12 часов после задержания. Оно произошло, по данным BBC, в день его 66-летия на фоне скандала, связанного с его контактами с Эпштейном.