The Times: Карл III поддержит решение о лишении брата прав на престолонаследие

Букингемский дворец и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют исключить принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – брата короля Великобритании Карла III – из линии наследования престола. Об этом пишет The Times. Глава правительства готов внести в парламент законопроект, лишающий герцога Йоркского права на престол, и королевская семья, по данным источников, не намерена препятствовать этой инициативе. В настоящее время Эндрю, который перестал исполнять королевские обязанности еще в 2019 г. и был лишен титулов на фоне скандала с его дружбой с финансистом Джеффри Эпштейном, занимает восьмое место в очереди на трон.