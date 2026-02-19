Экс-принца Эндрю отпустили из-под стражи

Маунтбеттен-Виндзор – младший брат короля Карла III, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Он лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Принц отверг выдвинутые против него обвинения.