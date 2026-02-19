Газета
Главная / Политика /

Экс-принца Эндрю отпустили из-под стражи

Ведомости

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – брата короля Великобритании Карла III – отпустили из-под стражи под следствие через 12 часов после ареста, сообщает Sky News.

Полиция сообщила, что обыски в графстве Норфолк были завершены. По данным органов, экс-принца подозревают в должностном преступлении.

BBC писало, что задержание произошло в день его 66-летия на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным издания, Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Жизнь и скандалы бывшего принца Эндрю

Политика / Международные новости

Маунтбеттен-Виндзор – младший брат короля Карла III, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Он лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Принц отверг выдвинутые против него обвинения.

