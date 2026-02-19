Жизнь и скандалы бывшего принца Эндрю

Сам Эпштейн в том же 2019 г. был арестован во второй раз по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 10 августа, на следующий день после публикации сведений из иска Джуффре, его нашли мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы. В ноябре того же года Эндрю попытался восстановить репутацию, дав провальное интервью журналистке BBC Эмили Мейтлис. В беседе он отверг обвинения в интимной связи с Джуффре и заявил, что порвал связи с финансистом после встречи в Нью-Йорке в конце 2010 г. Через несколько дней после выхода интервью он был отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи.