Жизнь и скандалы бывшего принца Эндрю

Жизнь и скандалы бывшего принца ЭндрюБрат короля Великобритании задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе
Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее лишенный титулов, был задержан полицией в день своего рождения – 19 февраля – в доме в Сандрингеме, сообщила BBC. В заявлении полиции Темз-Вэлли имя задержанного не назвали, но подтвердили обыски в поместьях, принадлежащих Эндрю, в Норфолке и Беркшире. Правоохранители уточнили, что дело касается «ненадлежащего поведения на государственной службе». О ключевых фактах биографии представителя монаршей семьи, связанных с ним скандалах и его связи с Джеффри Эпштейном – в справке «Ведомостей».
Образование, неудачный брак и военная карьера
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – второй сын и третий ребенок королевы Елизаветы и принца Филиппа. Он родился 19 февраля 1960 г. в Букингемском дворце и был назван в честь деда по отцовской линии. Эндрю получил образование в подготовительной школе Хизердаун в Беркшире, а затем (как и его брат Чарльз и отец), поступил в Гордонстаунскую школу-интернат в Шотландии. Кроме того, некоторое время учился по обмену в Лейкфилдской школе-колледже в Онтарио (Канада).
В 1979 г. Эндрю, следуя по стопам отца, поступил на программу подготовки офицера в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, научился летать на вертолетах Gazelle и Sea King и в 1981 г. получил звание пилота.
Год спустя он поступил на службу на авианосец HMS Invincible. В звании младшего лейтенанта флота участвовал в Фолклендской войне (апрель–июнь 1982 г.) с Аргентиной. Военная карьера Эндрю продолжалась и после войны, он служил пилотом, командиром миноносца HMS Cottesmore.
В июле 1986 г. Эндрю женился на Саре Фергюсон (ее род происходит от короля Карла II через его незаконнорожденных детей), с которой был знаком с детства. Он получил титулы герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили, которые ранее принадлежали его деду по материнской линии Георгу VI, а его супруга стала герцогиней Йоркской. У пары родились дочери Беатрис (1988) и Евгения (1990). Из-за военной карьеры Эндрю брак начал распадаться. В 1996 г. супруги развелись.
Эндрю дослужился до офицера военно-морского штаба, отвечавшего за международное сотрудничество, вышел в отставку в 2001 г. в звании коммандера (соответствует званию капитана 2-го ранга в РФ). В 2015 г. получил почетное звание вице-адмирала.
После завершения военной карьеры Эндрю работал в качестве торгового представителя Великобритании, продвигая интересы королевства на многочисленных международных предприятиях.
Связь с Джеффри Эпштейном
По словам самого Эндрю, он познакомился с американским финансистом Джеффри Эпштейном через его приближенную Гислен Максвелл (была позднее осуждена в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних) в 1999 г.
В июне 2000 г. Эпштейн и Максвелл были среди гостей на вечеринке в Виндзорском замке. Позже в том же году принц устроил торжество по случаю дня рождения Максвелл в Сандрингеме, на которой вновь присутствовал американский финансист.
После первого судебного процесса в отношении Эпштейна в 2008 г., по итогам которого тот был обвинен в принуждении несовершеннолетних к проституции, многие известные личности порвали свои контакты с финансистом. Эндрю же продолжил общение с ним. В 2011 г. в прессу попал снимок их совместной прогулки в Центральном парке в Нью-Йорке в конце 2010 г., а также фото 2001 г., на котором принц обнимал за талию юную Вирджинию Джуффре в особняке Максвелл в Лондоне. В 2011 г. Эндрю на фоне общественной критики покинул свой пост в министерстве торговли.
Настоящий скандал вокруг связей Эндрю с Эпштейном разразился в 2019 г., когда были опубликованы сведения из более раннего иска Вирджинии Джуффре. Женщина утверждала, что финансист трижды склонял ее к сексу с принцем за деньги. По ее словам, дважды это произошло еще в начале 2000-х, когда ей было 17 лет и она считалась несовершеннолетней по американскому законодательству.
Сам Эпштейн в том же 2019 г. был арестован во второй раз по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 10 августа, на следующий день после публикации сведений из иска Джуффре, его нашли мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы. В ноябре того же года Эндрю попытался восстановить репутацию, дав провальное интервью журналистке BBC Эмили Мейтлис. В беседе он отверг обвинения в интимной связи с Джуффре и заявил, что порвал связи с финансистом после встречи в Нью-Йорке в конце 2010 г. Через несколько дней после выхода интервью он был отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи.
В 2021 г. Джуффре подала гражданский иск к Эндрю, в 2022 г. спор был урегулирован во внесудебном порядке, что обошлось брату короля, по оценкам юристов, в 12 млн фунтов.
В декабре 2024 г. произошел еще один крупный скандал, но уже не связанный с Эпштейном. Тогда стало известно, что еще в 2023 г. власти Великобритании запретили въезд китайскому бизнесмену Янгу Тэнбо из-за обвинений в шпионаже в пользу Пекина (МИД КНР опроверг эти обвинения). В британских СМИ появились публикации о тесных связях Эндрю с бизнесменом, в частности, утверждалось, что тот получил «необычно высокое доверие» члена британской королевской семьи и посетил его день рождения в 2020 г.
Уже в январе 2025 г. Управление по финансовому надзору США в рамках другого дела обнародовало судебные документы, вновь ударившие по репутации Эндрю. Раскрытая переписка по электронной почте показала, что в феврале 2011 г. (то есть уже после того, как Эндрю, по собственным словам, порвал связи с Эпштейном), неназванный член британской королевской семьи написал финансисту, что они «скоро сыграют еще!».
Полное разоблачение Эндрю
Весной 2025 г. Джуффре покончила с собой. 21 октября того же года вышли ее мемуары: в них она рассказала о связях с Эпштейном и вновь выдвинула обвинения в адрес принца. За два дня до этого, 19 октября, таблоид The Daily Mail опубликовал письмо Эндрю от 2011 г., в котором он якобы сообщал заместителю пресс-секретаря королевы, что поручил собрать конфиденциальную информацию о Джуффре. В тот же день он добровольно отказался от использования титула герцога Йоркского и других королевских наград.
30 октября Карл III лишил своего брата всех званий, включая титул принца, и распорядился выселить его из королевских апартаментов на территории Виндзорского замка.
Опубликованные минюстом США в конце января 2026 г. новые документы по делу Эпштейна показали, что Эндрю, видимо, сознательно делился с финансистом конфиденциальной информацией о своей официальной работе в качестве торгового представителя в 2010-2011 гг. Так, герцог передавал Эпштейну отчеты о визитах в Сингапур, Гонконг и Вьетнам (где его сопровождали партнеры финансиста) и конфиденциальные сведения об инвестиционных возможностях, писал BBC, проанализировав документы.
Британская полиция, в свою очередь, начала рассматривать вопрос о целесообразности расследования факта передачи конфиденциальных сведений.
В нескольких электронных письмах Эпштейн и Эндрю также обсуждали женщин, которых финансист предлагал познакомить с принцем. В одном электронном письме Эпштейн предложил привести трех женщин в Букингемский дворец.
В начале февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Эндрю дать показания перед конгрессом США по поводу его связей с Эпштейном.