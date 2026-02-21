Газета
ВС РФ нейтрализовали за сутки 172 украинских беспилотника

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки 172 украинских беспилотника самолетного типа, управляемую авиационную бомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) уничтожили транспортно-заряжающую машину системы HIMARS производства США.

Российские силы также поразили пусковые установки ракет «Фламинго», объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые, по данным ведомства, используют вооруженные силы страны, места сборки, хранения и предполетной подготовки дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 141 районе.

21 февраля Минобороны писало о ликвидации дежурными средствами ПВО утром 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Военнослужащие отразили атаки над Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Астраханской и Волгоградской областями.

На фоне попыток ударов Росавиация объявляла о введении временных ограничений на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Перми («Большое Савино»), Чебоксар, Волгограда, Саратова («Гагарин»), Казани и Нижнекамска.

