ВС РФ нейтрализовали за сутки 172 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки 172 украинских беспилотника самолетного типа, управляемую авиационную бомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) уничтожили транспортно-заряжающую машину системы HIMARS производства США.
Российские силы также поразили пусковые установки ракет «Фламинго», объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые, по данным ведомства, используют вооруженные силы страны, места сборки, хранения и предполетной подготовки дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 141 районе.
21 февраля Минобороны писало о ликвидации дежурными средствами ПВО утром 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Военнослужащие отразили атаки над Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Астраханской и Волгоградской областями.
На фоне попыток ударов Росавиация объявляла о введении временных ограничений на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Перми («Большое Савино»), Чебоксар, Волгограда, Саратова («Гагарин»), Казани и Нижнекамска.