ВС РФ нейтрализовали за сутки 172 украинских беспилотника

Российские силы также поразили пусковые установки ракет «Фламинго», объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые, по данным ведомства, используют вооруженные силы страны, места сборки, хранения и предполетной подготовки дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 141 районе.