Украина предложила ЕС нефтепровод «Одесса – Броды» взамен «Дружбы»

«В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой нефтепроводом "Одесса – Броды" далее в государства – члены Европейского Союза», – предложила Украина Евросоюзу.