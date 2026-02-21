Газета
Главная / Политика /

Украина предложила ЕС нефтепровод «Одесса – Броды» взамен «Дружбы»

Ведомости

Украина предлагает ЕС нефтепровод «Одесса – Броды» вместо поврежденной «Дружбы» для транзита нефти в Венгрию и Словакию. Об этом пишет «Европейская правда». Как сообщает издание, предложение было направлено в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20 февраля, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии.

«В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой нефтепроводом "Одесса – Броды" далее в государства – члены Европейского Союза», – предложила Украина Евросоюзу.

Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», проходящей через Украину, прекратились 27 января, сообщают в венгерской MOL. В Киеве утверждают, что причиной стал российский удар по объектам ТЭК 27 января. Минобороны России, в свою очередь, не сообщало об ударах по такой инфраструктуре.

Премьер-министр республики Роберт Фицо 21 февраля заявил, что с 23 февраля Словакия может перекрыть поставки электроэнергии на Украину, если та не восстановит прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

Читайте также:Почему Венгрия и Словакия с января не получают по «Дружбе» нефть
