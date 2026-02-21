МИД заявил об ответных мерах в случае участия Сеула в инициативах по Украине
Россия может принять ответные меры в случае присоединения Южной Кореи к закупкам вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО. С таким заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она комментировала появившуюся в южнокорейских СМИ информацию о том, что Сеул изучает возможность выделения средств на закупку оружия для ВСУ по так называемому «приоритетному списку потребностей Украины» (PURL) Североатлантического альянса.
В российском дипведомстве подчеркнули, что в Москве с удивлением восприняли эту новость, поскольку такой шаг расходится с официально декларируемой Сеулом линией о неучастии в поставках украинской армии вооружений. В МИД РФ напомнили, что ранее официальные лица Республики Корея неоднократно заявляли о приверженности этому курсу, и в Москве ценили такой подход, рассматривая его как основу для удержания двусторонних отношений от обрушения.
«Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие Южной Кореи в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта», – отметили в министерстве. По оценке дипломатов, это неизбежно нанесет ущерб отношениям двух стран и разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога, в том числе по проблематике Корейского полуострова. В случае реализации такого сценария в Москве оставляют за собой право на ответные шаги.
12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что финансирование поставок американского оружия Украине по программе PURL будет продолжаться согласно намеченному плану. При этом глава альянса не стал уточнять, какие именно страны могут выступить донорами программы PURL.