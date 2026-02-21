МИД заявил об ответных мерах в случае участия Сеула в инициативах по Украине

В российском дипведомстве подчеркнули, что в Москве с удивлением восприняли эту новость, поскольку такой шаг расходится с официально декларируемой Сеулом линией о неучастии в поставках украинской армии вооружений. В МИД РФ напомнили, что ранее официальные лица Республики Корея неоднократно заявляли о приверженности этому курсу, и в Москве ценили такой подход, рассматривая его как основу для удержания двусторонних отношений от обрушения.