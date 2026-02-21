Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами России
Российские средства противовоздушной обороны с 9.00 до 14.00 мск уничтожили 31 украинский беспилотник над шестью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны.
Над Татарстаном были перехвачены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, столько же – над Белгородской областью. Четыре дрона ликвидированы в небе над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской областями, еще один беспилотник сбит над Самарской областью. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.
С 7:00 до 9:00 мск дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака была отражена над территорией Ростовской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской областей, а также над Краснодарским краем.
За сутки российские системы ПВО перехватили 172 беспилотника, управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов HIMARS и пять крылатых ракет «Фламинго».