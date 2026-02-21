Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами России

Над Татарстаном были перехвачены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, столько же – над Белгородской областью. Четыре дрона ликвидированы в небе над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской областями, еще один беспилотник сбит над Самарской областью. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.