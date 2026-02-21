АТОР: Индия запретила представителям страховщиков России работать с клиниками

Алчеева уточнила, что сейчас идет внутренняя проверка ответов работников. Страховая компания находится на связи с родственниками умершей туристки и признает случай страховым. Все счета клиники в Индии будут оплачены в ближайшее время, репатриацию тела туристки организуют за счет компании, в соответствии с условиями полиса.