АТОР: Индия запретила представителям страховщиков России работать с клиниками
Индия запретила своим коммерческим клиникам работать с компаниями-ассистансами из России. В результате происходят заминки в информировании застрахованных россиян и сложности с оплатой. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
21 февраля в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в Индии умерла российская туристка. Страховая компания настаивала на самостоятельной оплате счетов индийского госпиталя, а госпиталь отказывался выдавать тело без оплаты.
Директор филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева заявила, что протоколы компании подразумевают оплату услуг зарубежных медицинских учреждений через компании-ассистансы в странах присутствия. Туристка и ее родные, имея полис «Евроинс», не должны были оплачивать счета клиники. Ранее работать с российским компаниями-ассистансами было запрещено только госклиникам.
Алчеева уточнила, что сейчас идет внутренняя проверка ответов работников. Страховая компания находится на связи с родственниками умершей туристки и признает случай страховым. Все счета клиники в Индии будут оплачены в ближайшее время, репатриацию тела туристки организуют за счет компании, в соответствии с условиями полиса.
«Что же касается новых условий, введенных индийской стороной, то иначе как недружественный и тревожный шаг их расценить невозможно», – подчеркнула директор.
21 февраля Reuters писало, что Индия временно продлила разрешение российским страховым компаниям «Согласие», «Сбербанк страхование», «Югория» и «АСТК» обеспечивать морское страховое покрытие для судов, заходящих в порты страны. Действие регистраций страховых компаний должно было истечь 20 февраля.