OpenAI хотела сообщить о канадском стрелке в полицию задолго до нападения

10 февраля при стрельбе в поселении Тамблер-Ридж в Британской Колумбии погибли 10 человек. Шесть тел находились в здании средней школы. Большинство жертв были детьми: были убиты пятеро учеников в возрасте от 12 до 13 лет и 11-летний сводный брат подозреваемого. Тела матери и брата фигуранта обнаружили в доме в отдаленном районе провинции. Еще десятки человек пострадали.