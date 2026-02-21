OpenAI хотела сообщить о канадском стрелке в полицию задолго до нападения
OpenAI заблокировала учетную запись в ChatGPT, принадлежавшую канадскому стрелку, более чем за полгода до массового убийства в Тамблер-Ридж. Об этом пишет New York Post.
В июне 2025 г. в рамках системы выявления злоупотреблений была обнаружена учетная запись, вызвавшая подозрения. В OpenAI хотели уведомить полицию, но в итоге не стали этого делать, так как основанием для обращения является наличие неминуемого риска причинения серьезного физического вреда другим лицам.
Уже после массового убийства OpenAI обратилась в полицию. «Мы заблаговременно связались с Королевской канадской конной полицией, предоставив информацию об этом человеке и его использовании ChatGPT, и мы продолжим оказывать им поддержку в расследовании», – заявили в компании.
10 февраля при стрельбе в поселении Тамблер-Ридж в Британской Колумбии погибли 10 человек. Шесть тел находились в здании средней школы. Большинство жертв были детьми: были убиты пятеро учеников в возрасте от 12 до 13 лет и 11-летний сводный брат подозреваемого. Тела матери и брата фигуранта обнаружили в доме в отдаленном районе провинции. Еще десятки человек пострадали.
Полицейские подозревают в массовой стрельбе в Канаде 18-летнего местного жителя. Четыре года назад он бросил школу. Офицеры несколько раз приходили к фигуранту домой из-за его проблем с психическим здоровьем.