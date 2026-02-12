Газета
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Канаде

Ведомости

Полицейские подозревают в массовой стрельбе в Канаде, в результате которой погибли 10 человек, 18-летнего трансгендера (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает CNN.

Подозреваемый родился мужчиной, но около шести лет назад сменил пол. Четыре года назад он бросил школу. Офицеры несколько раз приходили к нему домой из-за проблем с психическим здоровьем.

10 февраля в результате стрельбы в поселении Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек. Шесть тел были обнаружены в здании средней школы. Большинство жертв были детьми: погибли пятеро учеников в возрасте от 12 до 13 лет, а также 11-летний сводный брат подозреваемого. Тела матери и брата девушки были найдены в доме в отдаленном районе Британской Колумбии. Еще десятки человек получили ранения, в том числе 12-летняя девочка. За ее жизнь борются врачи. Одно из найденных в школе тел принадлежит подозреваемому. 12 февраля объявлено днем траура в Британской Колумбии.

