Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Канаде

10 февраля в результате стрельбы в поселении Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек. Шесть тел были обнаружены в здании средней школы. Большинство жертв были детьми: погибли пятеро учеников в возрасте от 12 до 13 лет, а также 11-летний сводный брат подозреваемого. Тела матери и брата девушки были найдены в доме в отдаленном районе Британской Колумбии. Еще десятки человек получили ранения, в том числе 12-летняя девочка. За ее жизнь борются врачи. Одно из найденных в школе тел принадлежит подозреваемому. 12 февраля объявлено днем траура в Британской Колумбии.