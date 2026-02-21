Средства ПВО сбили 89 беспилотников над регионами России

В первой половине дня средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник. Над Татарстаном были перехвачены и уничтожены 11 БПЛА, столько же – над Белгородской областью. Четыре дрона ликвидировали над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской областями. Еще один дрон сбили над Самарской областью.