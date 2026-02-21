Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 89 беспилотников над регионами России

Ведомости

Российские силы ПВО сбили 89 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Атаки были отражены в период с 14.00 мск до 20.00 мск.

Больше всего беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области – 61. Над территорией Белгородской области сбили 19 дронов, над территорией Курской области – семь, над территорией Калужской области – два.

В первой половине дня средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник. Над Татарстаном были перехвачены и уничтожены 11 БПЛА, столько же – над Белгородской областью. Четыре дрона ликвидировали над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской областями. Еще один дрон сбили над Самарской областью.

