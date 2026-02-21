Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российская таможня сообщила о больших очередях на границе с Эстонией

Ведомости

На пропускном пункте Нарва-1 скапливаются большие очереди, предупреждает Федеральная таможенная служба России.

«Скопление лиц обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль», – говорится в сообщении. Увеличилось число следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На территории РФ очередей нет, пункт работает штатно.

Увеличение количества желающих пересечь границу через пункты пропуска в Ивангороде и Нарве наблюдалось и в преддверии рождественских и новогодних праздников. Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков тоже отмечал, что очереди зафиксированы перед эстонским пунктом пропуска. Скоплений на пункте пропуска Ивангород в России не было, заявляли в ФТС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её