Российская таможня сообщила о больших очередях на границе с Эстонией
На пропускном пункте Нарва-1 скапливаются большие очереди, предупреждает Федеральная таможенная служба России.
«Скопление лиц обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль», – говорится в сообщении. Увеличилось число следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На территории РФ очередей нет, пункт работает штатно.
Увеличение количества желающих пересечь границу через пункты пропуска в Ивангороде и Нарве наблюдалось и в преддверии рождественских и новогодних праздников. Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков тоже отмечал, что очереди зафиксированы перед эстонским пунктом пропуска. Скоплений на пункте пропуска Ивангород в России не было, заявляли в ФТС.