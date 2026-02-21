Российская таможня сообщила о больших очередях на границе с Эстонией

Увеличение количества желающих пересечь границу через пункты пропуска в Ивангороде и Нарве наблюдалось и в преддверии рождественских и новогодних праздников. Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков тоже отмечал, что очереди зафиксированы перед эстонским пунктом пропуска. Скоплений на пункте пропуска Ивангород в России не было, заявляли в ФТС.