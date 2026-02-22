Газета
Политика

Глава МИД Финляндии заявила об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Ведомости

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ее страна направила на поддержку Украины все, что было возможно. В интервью телеканалу Yle она заявила, что Финляндия делает всё от нее зависящее, однако за почти четыре года были переданы все возможные ресурсы.

Финляндия отправила Украине оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса. Глава финского МИД также отметила, что европейским странам сейчас важно предоставить Украине помощь в виде кредита на сумму 90 млрд евро.

В декабре 2025 г. глава финского МИДа заявляла, что «за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто». Аналогичное утверждение озвучивала и глава евродипломатии Кая Каллас. Депутат от «Левого союза» Йоханнес Юрттиахо в ходе пленарного заседания парламента обвинил Валтонен во лжи из-за этого ее утверждения.

