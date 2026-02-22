Глава МИД Финляндии заявила об исчерпании ресурсов для помощи Украине
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ее страна направила на поддержку Украины все, что было возможно. В интервью телеканалу Yle она заявила, что Финляндия делает всё от нее зависящее, однако за почти четыре года были переданы все возможные ресурсы.
Финляндия отправила Украине оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса. Глава финского МИД также отметила, что европейским странам сейчас важно предоставить Украине помощь в виде кредита на сумму 90 млрд евро.
В декабре 2025 г. глава финского МИДа заявляла, что «за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто». Аналогичное утверждение озвучивала и глава евродипломатии Кая Каллас. Депутат от «Левого союза» Йоханнес Юрттиахо в ходе пленарного заседания парламента обвинил Валтонен во лжи из-за этого ее утверждения.