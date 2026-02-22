Глава МИД Финляндии заявила об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ее страна направила на поддержку Украины все, что было возможно. В интервью телеканалу Yle она заявила, что Финляндия делает всё от нее зависящее, однако за почти четыре года были переданы все возможные ресурсы.