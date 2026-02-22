Последний вывозной рейс с туристами вылетел с Кубы в Москву
Из Варадеро в Москву вылетел последний вывозной рейс для российских туристов, которые находятся на Кубе. Он стал 11 с середины февраля.
Рейс, который выполняет авиакомпания «Россия», вылетел из Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени. Ожидаемое время в пути составит 12 часов 45 минут.
Авиакомпании «Россия» и Nordwind 12 февраля запустили рейсы для вывоза пассажиров, находящихся на Кубе. Все последующие рейсы по этим направлениям будут отменены с 24 февраля.
Туроператоры начали приостановку продажи туров на Кубу из-за временного прекращения полетной программы в эту страну.