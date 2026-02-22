Средства ПВО уничтожили 86 украинских дронов за ночь
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
29 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью. 11 беспилотников уничтожены в Воронежской области, еще столько же – над территорией Смоленской области, девять – в Брянской области, семь – в Курской области.
Три дрона были ликвидированы над Калужской областью, по одному – над территориями Крыма и Московского региона.
В предыдущие сутки системы ПВО ликвидировали за сутки 172 украинских беспилотника самолетного типа, управляемую авиационную бомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».