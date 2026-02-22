Газета
Тела девяти лыжников нашли после схода лавины в Калифорнии

Ведомости

Тела девяти лыжников, погибших после схода лавины, обнаружили на калифорнийской стороне озера Тахо в США. Среди погибших оказались шестеро близких друзей, которые были опытными лыжниками, а также трое профессиональных гидов. Офис шерифа округа Невада подтвердил личности жертв, включая сотрудников Blackbird Mountain Guides, сообщает NBC News.

Властям пришлось ждать извлечения тел, поскольку лавиноопасная обстановка оставалась небезопасной для длительного пребывания спасателей на месте схода. Пятерых погибших обнаружили 20 февраля и подняли вертолетами, оставшихся четверых вывезли 21 февраля. Всего в лавину попали 15 лыжников, шестеро выжили, двое получили травмы, не угрожающие жизни.

Несколько агентств проводят расследования инцидента, включая выяснение возможных нарушений безопасности и факторов, которые могли бы считаться халатностью. Офис шерифа продолжает собирать информацию у выживших, многие вопросы остаются открытыми, включая оценку погодных условий группой и то, был ли сход лавины спровоцирован естественным путем или лыжниками.

17 февраля 10 человек пропали без вести на севере Калифорнии при сходе лавины в горах Сьерра-Невада. Тогда причиной бедствия назвали землетрясение.

