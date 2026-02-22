Дмитриев поблагодарил Макфола за продвижение его аккаунта в Х
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ироничной форме отреагировал на высказывания бывшего американского посла Майкла Макфола. В ответ на публикацию дипломата Дмитриев разместил в соцсети X сообщение со словами благодарности в адрес Макфола за то, что тот постоянно способствует продвижению его аккаунта и записей.
Поводом для такой реакции стало заявление Макфола, который ранее усмотрел в активности Дмитриева в социальных сетях свидетельство якобы несерьезного подхода российской стороны к вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава РФПИ обыграл это утверждение, поблагодарив бывшего посла за внимание к своей странице.
19 февраля Дмитриев заявил, что снятие санкций с России соответствует интересам США, а портфель потенциальных совместных проектов двух стран превышает $14 трлн. Таким образом он прокомментировал публикацию журнала The Economist, в которой говорилось о якобы предложении Москвы американской стороне сделки на $12 трлн в обмен на отмену санкций.