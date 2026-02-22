Дмитриев поблагодарил Макфола за продвижение его аккаунта в Х

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ироничной форме отреагировал на высказывания бывшего американского посла Майкла Макфола. В ответ на публикацию дипломата Дмитриев разместил в соцсети X сообщение со словами благодарности в адрес Макфола за то, что тот постоянно способствует продвижению его аккаунта и записей.