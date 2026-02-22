Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев поблагодарил Макфола за продвижение его аккаунта в Х

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ироничной форме отреагировал на высказывания бывшего американского посла Майкла Макфола. В ответ на публикацию дипломата Дмитриев разместил в соцсети X сообщение со словами благодарности в адрес Макфола за то, что тот постоянно способствует продвижению его аккаунта и записей.

Поводом для такой реакции стало заявление Макфола, который ранее усмотрел в активности Дмитриева в социальных сетях свидетельство якобы несерьезного подхода российской стороны к вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава РФПИ обыграл это утверждение, поблагодарив бывшего посла за внимание к своей странице.

19 февраля Дмитриев заявил, что снятие санкций с России соответствует интересам США, а портфель потенциальных совместных проектов двух стран превышает $14 трлн. Таким образом он прокомментировал публикацию журнала The Economist, в которой говорилось о якобы предложении Москвы американской стороне сделки на $12 трлн в обмен на отмену санкций. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте