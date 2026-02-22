Дмитриев: мир возможен только через диалог

Уиткофф также выразил надежду, что в ближайшие три недели удастся провести новый раунд переговоров по Украине, который в перспективе может привести к личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Более того, Уиткофф не исключил, что на определенном этапе такой саммит может стать трехсторонним – с участием Дональда Трампа.