Политика

Дмитриев: мир возможен только через диалог

Ведомости

Мирное урегулирование на Украине достижимо только через диалог, написал спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Он всегда был со мной предельно честен и прямолинеен. Меня критикуют за эти слова, но это правда. Он четко обозначил мне свои красные линии», – написал Уиткофф.

«Мир будет достигнут через диалог», – резюмировал Дмитриев.

В интервью Fox News Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Спецпосланник США подчеркнул важность понимания мотивации и целей российского лидера. По его словам, состоявшиеся встречи с российской стороной позволили лучше понять позицию Москвы.

Уиткофф также выразил надежду, что в ближайшие три недели удастся провести новый раунд переговоров по Украине, который в перспективе может привести к личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Более того, Уиткофф не исключил, что на определенном этапе такой саммит может стать трехсторонним – с участием Дональда Трампа.

