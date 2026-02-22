Путин на следующей неделе выступит на коллегии ФСБ и встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет традиционную коллегию ФСБ и примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести». Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента Белоруссии Александром Лукашенко пройдет 26 февраля в Москве.