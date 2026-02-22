Путин на следующей неделе выступит на коллегии ФСБ и встретится с Лукашенко
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет традиционную коллегию ФСБ и примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести». Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента Белоруссии Александром Лукашенко пройдет 26 февраля в Москве.
Рабочая неделя президента начнется с праздничных мероприятий. 23 февраля Путин поздравит россиян с Днем защитника Отечества и проведет церемонию вручения государственных наград.
Помимо этого в графике главы государства значится участие в Форуме будущих технологий, который пройдет в Москве 25–26 февраля. Президент продолжит международные контакты и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.