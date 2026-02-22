Газета
Политика

Песков призвал равняться на Путина и не реагировать на выпады Зеленского

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандальное интервью президента Украины Владимира Зеленского, призвал ориентироваться на достойный пример президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Вести» .

Поводом для заявления стали недавние высказывания Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Зеленский в грубой форме заявил, что ему «плевать на историческое дерьмо», которое, по его словам, обсуждают между собой русские и американцы.

«Он [Путин] всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. Давайте все-таки равняться на нашего президента», – заявил Песков.

Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сказал, что, по его мнению, США и Россия обсуждают новый документ между НАТО и Москвой. При этом он подчеркнул, что для него важно обсуждение возможного места Украины в НАТО с Киевом.

