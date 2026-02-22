Газета
Главная / Политика /

Бортников: за покушением на генерала Алексеева усматривается британский след

Ведомости

За покушением на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева видится британский след. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российское силовое ведомство понимает, что заказчиками покушения являются спецслужбы Украины, но за ними стоят «третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб».

«Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», – добавил он (цитата по «Вестям»).

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, киллер Любомир Корба выстрелил в генерала минимум три раза, а затем бежал. Алексеев перенес операцию.

Через два дня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корбу 1960 г. р., которого обвиняют в покушении на генерала. Еще одна сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 г. р., причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину.

