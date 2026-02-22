Лавров о европейцах на переговорах в Женеве: «Сидели в предбаннике, кофе пили»
Европейские политики не принимали участия в основном обсуждении на переговорах по Украине в Женеве. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», – приводит слова Лаврова Зарубин в своем Telegram-канале.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с Зарубиным объяснил, почему Россия не видит смысла в вовлечении европейцев в мирный процесс. Он напомнил о недавних резких заявлениях главы европейской дипломатии и усомнился в конструктивности такой позиции.
«Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то», – заявил Песков.
При этом представитель Кремля поделился первыми впечатлениями от прошедших в Женеве контактов. По информации, которую он получил от участников переговорной группы, рабочий процесс был очень сложным.
«Есть что обсудить с главой государства», – резюмировал Песков.
Ранее Песков заявлял, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является свидетельством не лучшего века евродипломатии. 10 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой создать перечень требований к России для урегулирования конфликта на Украине. Она также подчеркнула, что все участники мирного процесса, включая американскую сторону, должны осознавать: окончательные решения невозможны без согласия европейцев.