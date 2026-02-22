МИД Франции вызовет посла США из-за комментариев об убийстве активиста
МИД Франции намерен вызвать американского посла в Париже после того, как администрация Дональда Трампа назвала терроризмом убийство французского активиста правых взглядов Квентина Деранка. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу французского внешнеполитического ведомства Жана-Ноэля Барро.
Инцидент произошел 12 февраля в Лионе, где в ходе акции против политика левой партии «Непокоренная Франция» произошли столкновения между радикальными левыми и ультраправыми активистами. 23-летний Деранк получил смертельную травму головы и скончался. По делу проходят шесть подозреваемых, помощник депутата от радикальных левых также обвиняется в соучастии.
20 февраля администрация США выступила с резким осуждением произошедшего. Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии Сара Роджерс написала в соцсети X, что убийство демонстрирует, «почему мы так жестко относимся к политическому насилию – терроризму». Бюро госдепартамента по борьбе с терроризмом опубликовало заявление о том, что «насильственный радикальный левый экстремизм набирает силу, и его роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу, которую он представляет для общественной безопасности». Запись была продублирована на французском языке аккаунтом посольства США.
«Мы вызовем посла Соединенных Штатов во Франции, поскольку посольство США прокомментировало эту трагедию, которая касается национального сообщества. Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию в политических целях», – заявил Барро. Когда именно ожидают посла Чарльза Кушнера – отца зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, – в МИДе не уточнили.
Убийство активиста также спровоцировало дипломатический конфликт с Италией. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала гибель Деранка раной для всей Европы, на что президент Франции Эммануэль Макрон ответил критикой за вмешательство во внутренние дела страны.