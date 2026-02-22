Посольство РФ в Сеуле отказалось снять баннер со здания по требованию властей
МИД Сеула потребовал убрать со здания посольства России баннер «Победа будет за нами», пишет «РИА Новости». В МИД РФ пояснили, что размещение различных баннеров, растяжек и других носителей информации на территории дипломатических представительств соответствует общепринятой международной практике.
В дипломатическом ведомстве сообщили, что размещение баннера приурочено к празднованию Дня дипломата и Дня защитника Отечества. По окончании праздничных мероприятий конструкция будет демонтирована. Там также отметили, что по техническим причинам растяжка не предназначена для длительной эксплуатации.
МИД Республики Корея выступил против баннера, поскольку правительство страны «последовательно придерживается» оценки российской спецоперации на Украине как якобы незаконного акта.
Южнокорейские СМИ сообщали, что власти страны изучают вопрос о финансировании закупок оружия для Украины по программе НАТО, известной как «приоритетный список потребностей Украины» (PURL). Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия может принять ответные меры, если Южная Корея присоединится к закупкам вооружений для Украины.